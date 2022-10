Hoje, dia 7 de outubro, é Dia de Nossa Senhora do Rosário, Padroeira de Embu das Artes; Festa é neste fim de semana

Direto da redação

Com apoio da Secretaria de Turismo, no próximo fim de semana será realizada a Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Embu das Artes. Nesta sexta-feira, 7/10, dia da santa, haverá uma missa solene às 19h30 na Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Rua da Matriz, 35, centro).

Dias 8 e 9/10, das 12h às 23h, acontece a festa na Praça das Artes (Largo 21 de Abril, centro), que contará com barracas de comidas e bebidas. Nos dois dias, a partir das 18h, terá bingo e shows (dia 8/10 – Henrique Júnior e dia 9/10 – Élcio Dias & Gil Amorim).

Padroeira de Embu das Artes

Fundada pelos padres da Companhia de Jesus na primeira metade do século 17, a cidade do Embu das Artes tem sua origem na antiga aldeia de M’boy. Era nestas terras, que ficava a fazenda de Fernão Dias e Catarina Camacho, sua mulher. Em 24 de Janeiro de 1624, o casal doou a propriedade aos jesuítas e tudo que nela continha. Mais tarde, depois do falecimento do marido, Catarina Camacho em seu testamento aprovado em 27 de Julho de 1668 impõe duas condições para efetivar a doação: o culto a Cristo Crucificado e a Festa de Nossa Senhora do Rosário, a quem a pequena capela da fazenda era dedicada. Por volta de 1690 o Padre Belchior de Pontes transferiu a capela existente nas terras doadas para outro local não muito distante, erguendo ali uma igreja maior que a anterior e conservando a invocação a Nossa Senhora do Rosário.

Na década de 40, depois de um decreto-lei mudar o nome M’Boy para Embu, dom Duarte de Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo, determina a primeira recuperação da igreja e residência. O conjunto, um dos mais importantes d barroco paulista, torna-se Patrimônio Nacional, em 1938,e é restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan, antes Sphan).

Dos jesuítas e dos índios guaranis, Embu herdou a vocação cultural, impressa na arquitetura da igreja, na escultura dos santos de madeira, no entalhamento e na pintura. A Virgem do Rosário, de 1719, é obra do padre Belchior; os índios produziram ornamentos e entalhes da Igreja. Com essas obras, o jesuíta e os indígenas marcam o início das artes em Embu.