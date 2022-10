Campanha contra pólio e de multivacinação é prorrogada até 31 de outubro em Taboão da Serra

Direto da redação

Foi prorrogada, até 31/10, a Campanha de Vacinação contra Poliomielite e de Multivacinação, que tem como objetivo manter em dia a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Em Taboão da

Serra, a aplicação das vacinas ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Basta apresentar a carteira de vacinação e cartão do SUS. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados de responsável legal e o uso de máscara de proteção facial segue obrigatório nas unidades de saúde. Iniciada em 08/08, a Campanha de Vacinação contra Poliomielite e de

Multivacinação está com baixa adesão em todo o país, o que fez com que o Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo prorrogassem a campanha por duas vezes.

“Peço aos pais e responsáveis de menores de 15 anos para comparecerem em uma das UBSs de Taboão da Serra para atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. A vacina é a principal forma de prevenção de inúmeras enfermidades e não podemos permitir que doenças erradicadas voltem a ser reintroduzidas por falta de vacinação. Quem ama, vacina”, afirmou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Uma das doenças que estão erradicadas e correm risco de serem reintroduzidas é a poliomielite. O Brasil não registra novos casos da doença desde o final da década de 1980 por causa da vacinação. Também conhecida como pólio ou paralisia infantil, a doença viral é transmitida de pessoa para pessoa e é altamente contagiosa. Ela ataca

o sistema nervoso, causando paralisia, principalmente em crianças menores de cinco anos. Por isso, a vacinação é tão importante.

Diferente de outros países, a população brasileira dispões do Sistema Único de Saúde (SUS) que oferta inúmeras vacinas gratuitamente. Confira os imunizantes disponíveis: Para crianças: Hepatite A e B; Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente; VIP (Vacina Inativada Poliomielite); VRH (Vacina Rotavírus Humano); Meningocócica C

(conjugada); VOP (Vacina Oral Poliomielite); Febre amarela; Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba); Tetraviral(Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela); DTP (tríplice bacteriana); Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).Para adolescentes: HPV; dT (dupla adulto); Febre amarela; Tríplice viral; Hepatite B,

dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

Serviço:

Campanha de Vacinação contra poliomielite e multivacinação

Prorrogada até 31/10

Vacinação de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h

Locais de Vacinação:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Jardim América – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino