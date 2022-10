Fim de semana é marcado por homicídios, acidente e alagamentos em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, na redação

O fim de semana em Taboão da Serra foi marcado por uma chacina, seguida de suicídio, na região do Jardim Leme na noite de sábado, dia 8. No domingo, a forte chuva provocou alagamentos, em especial na Rodovia Régis Bittencourt.

No sábado pela manhã, um veículo perdeu o controle e bateu em um ônibus na Estrada Benedito Cesário de Oliveira, perto do CSU. Três pessoas teriam ficado feridas, mas não foram divulgadas o estado de saúde delas.

À noite, um homem matou a tiros a ex-esposa e a irmã dela a tiros na Rua Jaime Balmer. A ex-sogra e uma manicure que estava no local foram baleadas e socorridas. Após os homicídios, o acusado se matou.

No domingo (9) pela manhã, um homem morreu afogado no Córrego João Cachoeira, no Jardim Trianon. A tarde, uma forte chuva atingiu a região e provocou alagamentos em pontos conhecidos, em especial na Rodovia Régis Bittencourt.

Na região do Parque Monte Alegre, uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo estacionado. Apesar do dano, não houve feridos.