Segunda começa fria na região, mas previsão indica temperaturas acima de 28°C na semana

Direto da redação

A semana começou com temperatura amena e com chuva e assim deve persistir ao longo dos próximos dias na região. Segundo Climatempo nesta segunda-feira (10), teremos chuva durante todo o dia com mínima de 16°C e máxima de 21°C, mas ao longo da semana o Sol aparece e os termômetros voltam a ficar acima.

O sol deve aparecer, mas encoberto por nuvens, a partir de terça e os termômetros chegam até os 30°C. Na quarta e quinta a previsão é de sol pela manhã e pancadas e chuva durante a tarde e noite com máxima de 30°C e mínima de 17°C. Já na sexta há chances de chuva a qualquer momento a mínima será de 17°C e máxima de 24°.