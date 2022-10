Raposo Shopping integra campanha Outubro Rosa, com exames gratuitos

Direto da redação

Durante todo esse mês de outubro, quem passar pela Rodovia Raposo Tavares terá um lembrete sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, foco da campanha Outubro Rosa: a fachada do Raposo Shopping está iluminada na cor rosa, que representa a iniciativa internacional criada em 1990. O símbolo da campanha — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Por isso, a detecção e o diagnóstico precoces da doença são tão importantes, pois aumentam as chances de cura em até 95%. Tendo em vista a importância de se compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, o Raposo Shopping fechou uma parceria inédita com a Américas Amigas, que já beneficiou mais de um milhão de mulheres, por meio de mamografias realizadas nos 23 mamógrafos doados pela ONG e mais de 45 mil exames realizados em clínicas, laboratórios, hospitais e unidades móveis.

Entre os dias 14 e 17 de outubro, das 7h às 16h, o Raposo Shopping recebe a unidade móvel Mulheres Amigas, na área das Docas (próximo ao mercado Dia Market), que fica na lateral direita do Shopping. O atendimento é gratuito e o cadastro deve ser realizado pelo site https://www. americasamigas.org.br/ mulheres-amigas-2022. As beneficiadas realizarão exames de mamografia, ultrassom direcionado e poderão ser encaminhadas para consultas com mastologista e biópsia, caso necessário. A iniciativa, voltada para mulheres acima de 40 anos, também poderá beneficiar pessoas trans e até mesmo homens, caso apresentem sinais clínicos de câncer de mama.

Iniciativa:

Outubro Rosa – Unidade Móvel Mulheres Amigas

Onde: Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)

Quando: 14 a 17 de outubro, das 7h às 16h.

Cadastros, informações e requisitos: pelo site https://www.americasamigas. org.br/mulheres-amigas-2022

Mais informações em www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3732-5002