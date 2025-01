​Prefeitura de Itapecerica da Serra abre inscrições em Processo Seletivo com 96 vagas de Auxiliar de Limpeza

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra anunciou a abertura de inscrições para o processo seletivo que visa preencher 96 vagas para o cargo de auxiliar de limpeza. A oportunidade é destinada a candidatos que possuam ensino fundamental completo e oferece uma remuneração mensal de R$ 1.994,13 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

EDITAL DE ABERTURA

Como Participar

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 16 de janeiro, através do site da Avança SP. Para se inscrever, os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 45,00, que será exigida para a validação da inscrição.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, agendada para o dia 26 de janeiro, que avaliará os concorrentes com questões sobre língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico.

A validade do processo seletivo será de seis meses, a contar da publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo para inscrição e aos detalhes do edital para garantir a participação.