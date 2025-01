Shopping Taboão aposta em descontos de até 70% na Liquida Verão

Direto da redação

O Shopping Taboão dá início à tradicional Liquida Verão, promovendo descontos que chegam a até 70% em diversos segmentos. A promoção acontece de 7 a 19 de janeiro e inclui uma estrutura especial na entrada principal do shopping, com produtos em destaque, além de uma vitrine virtual e divulgação das melhores oportunidades nas redes sociais para facilitar o acesso às ofertas.

A ação reúne marcas renomadas e abrange categorias como vestuário, calçados, beleza e esportes. Clientes podem encontrar itens para renovar o guarda-roupa, atualizar acessórios e garantir produtos de beleza a preços reduzidos. “A Liquida Verão é uma nova oportunidade de compras para os nossos clientes. Queremos proporcionar uma experiência completa, seja no espaço físico, na vitrine virtual, reunindo praticidade e economia”, afirma João Almeida, gerente de marketing do empreendimento.

Além dos descontos, a iniciativa reflete o compromisso do Shopping Taboão em oferecer experiências diferenciadas. Com a vitrine virtual, consumidores têm a opção de explorar os produtos antes de visitar o local, otimizando o tempo e facilitando a escolha.

Mais informações sobre as marcas participantes e detalhes da promoção podem ser conferidos no site oficial do Shopping Taboão ou em suas redes sociais. O espaço montado para a Liquida Verão fica disponível diariamente durante o horário de funcionamento do shopping.