Prefeitura de SP cancela Shows online do Réveillon da Paulista

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (17) o cancelamento dos shows online que seriam realizados durante o Réveillon 2021, em 31 de dezembro. A tradicional queima de fogos do Réveillon também foi cancelada. Devido a pandemia do coronavírus, a prefeitura realizaria shows com artistas famosos na virada de ano com transmissão online.

Na nota de cancelamento, a Secretaria de Turismo afirmou que os shows que seriam transmitidos tiveram “as precauções para total segurança de artistas e profissionais envolvidos, conforme determinação dos protocolos de saúde”.

O cancelamento aconteceu depois de críticas que a administração municipal recebeu pelos shows no período mais crítico da pandemia do coronavírus neste segundo semestre e também pelos cachês previstos, que chegavam até a R$ 320 mil, no caso da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, uma das atrações do evento deste ano.

A secretaria também informou que os recursos destinados inicialmente às contratações artísticas “serão utilizados para uma ação conjunta entre as Secretaria Municipais da Cultura e de Turismo com foco em atividades artísticas de conscientização da população sobre cuidados sanitários diante da Covid-19”.

Além da dupla Maiara e Maraisa, os shows da virada da Prefeitura de SP já tinham as apresentações confirmadas da Águia de Ouro, escola campeã do Carnaval 2020, e de artistas do rap como Rael da Rima, Rashid, Drik Barbosa, Jup do Bairro e Rico Dalasam.