Projeto brincadeiras tradicionais acontece neste sábado (19) em Taboão

Por Samara Matos, na redação

Neste sábado (19), a partir das 11h, acontece a oficina aprendendo a brincar do ‘ Projeto Brincadeiras Tradicionais’, no Espaço Becos e Vielas. O evento segue com orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para prevenção da Covid-19.

A entrada é gratuita e a proposta é resgatar para as crianças brincadeiras tradicionais como, amarelinha, 5 marias, bolinha de gude, pião, elástico, batata quente, ioiô, peteca e muitas outras.

“O Projeto Brincadeiras Tradicionais tem a finalidade de resgatar os jogos e brincadeiras tradicionais onde as crianças se socializam umas com as outras. Brincadeiras podem ser levadas e inseridas nas comunidades, parques e praças, fazendo com que se reconheça a sua importância na aprendizagem dos nossos pequenos e principalmente na cultura e no desenvolvimento” escreve o Projeto Brincando de Maria.

Serviço:

Projeto Brincadeiras Tradicionais

Horário: a partir das 11h

Local: Travessa Irati – Jardim Trianon – Espaço Becos e Vielas

Entrada: Gratuita