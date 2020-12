Prazo para contestar auxílio emergencial negado vai até 26 de dezembro

Por Samara Matos, na redação

Os cidadãos considerados inelegíveis (sem direito) que tiveram o auxílio emergencial negado para receber a extensão de R$ 300 por não atenderem aos novos critérios de recebimento do benefício poderão contestar a decisão do governo federal. O prazo começa nesta quinta-feira (17) e vai até o dia 26 de dezembro no site site da Dataprev.

O processo será de forma virtual, não havendo necessidade de ir a uma agência da Caixa Econômica ou ao posto de atendimento do Cadastro Único.

Ao editar a medida provisória que estendeu o auxílio emergencial por até três parcelas com metade do valor original, o governo endureceu os critérios. Quem não se enquadrou nos novos parâmetros teve a extensão negada.