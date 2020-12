Shows do Réveillon da Paulista serão online, diz prefeitura

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de São Paulo anunciou, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, que a tradicional festa de Réveillon da cidade será mantida, mas em formato 100% online devido à pandemia de covid-19. A virada presencial foi cancelada em julho devido ao alto risco de transmissão da doença em aglomerações.

A tradicional queima de fogos será mantida também, mas será realizada em um local surpresa, que não será divulgado para evitar aglomerações. No dia 31 de dezembro, todos os shows poderão ser vistos pelo canal do YouTube da secretaria. As apresentações começam às 17h30 com a apresentação de seis shows divididos por ritmos musicais como samba, funk, gospel, pagode e sertanejo.