Por Samara Matos, no Parque Assunção

O buraco na calçada da EMEFEM Rui Barbosa, no Parque Assunção, aberto após às chuvas do início de fevereiro foi totalmente consertado pela Prefeitura de Taboão da Serra no final da semana passada.

No dia 12 de fevereiro o Taboão em Foco relatou o problema, que estava prejudicando a passagem de pedestres e alunos da região. O local ficou interditado por alguns dias com fitas de sinalização para evitar acidentes.