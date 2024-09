Prefeitura de Taboão da Serra abre concurso com 120 vagas para professores

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, lançou edital para um novo concurso público destinado à contratação de Professores de Educação Básica PEB I. A seleção oferece 120 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva.

Os candidatos devem possuir nível superior para se inscreverem no concurso. O salário inicial para o cargo é de R$ 3.490,54. As inscrições estarão abertas de 6 de setembro a 15 de outubro de 2024 e devem ser realizadas no site da banca organizadora, a ABCP. A taxa de inscrição é de R$ 95,00, com possibilidade de isenção para aqueles que solicitarem entre 6 e 9 de setembro.

O processo seletivo contará com duas etapas. A primeira é uma prova objetiva, composta por 40 questões de múltipla escolha, que abrangerão os seguintes conteúdos: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (5 questões), Conhecimentos Gerais e Atualidades (5 questões), Legislação Educacional (5 questões) e Conhecimentos Específicos (15 questões). A prova será realizada no dia 10 de novembro de 2024. A segunda etapa será a Prova de Títulos, que terá caráter classificatório.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital completo disponível no site da ABCP.