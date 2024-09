Desfile 7 de setembro em Taboão fala sobre alimentação saudável; corte de fios e campanha eleitoral chamam atenção

Por Geovanna Matos, no Pirajuçara

Com o tema ‘Alimentação saudável: escolher bem para viver melhor’, o tradicional desfile cívico de Dia da Independência ocorreu na manhã deste sábado (7) na Avenida Fernando Fernandes, na região do Pirajussara. Cerca de 3 mil pessoas, entre alunos e servidores da rede municipal de ensino, guardas municipais, agentes de trânsito, entre outras pessoas participaram do desfile, abordando temas como a importância de uma boa alimentação, obesidade, e a escolha por alimentos mais nutritivos.

O secretário de educação, Ricardo Ribeiro, falou sobre como o tema do desfile foi trabalhado nas escolas. “Dentro das EMI’s a gente vai fazendo de uma forma muito mais lúdica, falando das boas práticas. Eles já têm as atividades físicas, então a importância de praticar […] falar que a boa alimentação e a prática da atividade física melhora a sua qualidade de vida. E dentro das EMEFs, o trabalho vai ser sistemático, com pesquisas e dados, dá pra gente falar sobre a questão da obesidade infantil, e é um número que a gente precisa evidenciar”, diz.

O prefeito Aprígio fez um balanço do desfile. “Foi positivo. A gente viu todas as escolas aqui presentes. O desfile surpreendeu nossas expectativas”. O desfile também contou com a presença do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, que parabenizou a secretaria de educação, responsável pelo ato, todos os educadores e quadro de apoio.

TENTATIVA DE BOICOTE

Logo no início do desfile, a organização do desfile denunciou que houve sabotagem com o corte nos fios de eletricidade, que ocasionou um grande atraso para o início do atraso. “Não aconteceu de uma forma acidental, foi até uma forma premeditada, porque o fio foi cortado. O fio poderia ter sido rompido por uma questão de curto circuito, mas não, ele foi cortado” afirma Ribeiro, que não soube citar quem teria feito a sabotagem.

Pais que estavam no evento, se indignaram com a sabotagem, já que as crianças estavam no local desde cedo. “Olha, eu gostei muito, só que eu vi que eles tentaram atrapalhar o desfile, né? E aí muitos pais ficaram indignados, mas graças a Deus deu tudo certo.” Elisangela Aparecida, moradora do Parque Pinheiros.

Apesar da tentativa de boicote e do atraso que não conseguiu acabar com a festa, os munícipes presentes elogiaram a organização do evento. “A organização foi ótima, o desfile foi sensacional, apesar do boicote. Foi tudo lindo e maravilhoso.” diz Mirele Maria da Silva, moradora do Parque Pinheiros.

CAMPANHAS POLÍTICAS

O local do desfile também foi palco para que os candidatos a prefeito e a prefeita em Taboão da Serra fizessem campanha, com entrega de material de campanha e o tradicional corpo a corpo.

“Eu acho que a gente vive uma democracia, mas eu acho que eles têm que respeitar. Não deveria ficar na parte dos desfiles. Eles poderiam ficar em outro local, podem fazer a propaganda deles, mas não dentro do que eles fizeram. Eu achei falta de respeito”, diz Regina Rocha, moradora do Jardim Suiná.

Quem também não gostou foi Elisangela Aparecida. “Eu acho que atrapalhou, até a passagem da gente,tem que estar tirando as bandeiras da frente da vista. O evento está excelente, o que não dá essas bandeiras, o excesso da manifestação política”, diz.