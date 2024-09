Eleições 2024: Prefeito Aprígio e candidato a vice Dr. Eduardo Nóbrega assistem desfile 7 de setembro no Pirajuçara

Por Allan dos Reis, na região do Pirajuçara

O prefeito Aprígio (Pode), que disputa a reeleição, acompanhou no sábado (7) o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, que reúne alunos da rede municipal de ensino e diversas secretarias do governo. O tema deste ano foi “Alimentação Saudável: Escolher bem para viver melhor”. Ele estava acompanhado do deputado estadual e candidato a vice-prefeito Dr. Eduardo Nóbrega, da primeira-dama e vereadora Luzia Aprígio entre outros vereadores e secretários.

“O desfile foi surpreendente e superou nossas expectativas. Só ficamos tristes com a [tentativa de] sabotagem [com o corte de fios]”, diz Aprígio. “A cada ano vamos aperfeiçoando esses eventos. E estamos fazendo isso muito bem e o nosso secretário deu um show neste ano. Por isso dou meus parabéns à educação inteira”, completa.

O deputado focou “na alegria das pessoas que desfilaram”. Em especial, “em todos os profissionais da educação que desfilaram na avenida. Acompanho os desfiles desde 1988 e é a primeira vez que vejo os educadores e o quadro de apoio parabenizar as autoridades. Nunca vi o prefeito ser tão aplaudido como hoje. O secretário de educação [Ricardo Ribeiro] foi ovacionado pelos educadores. O melhor desfile 7 de setembro da história de Taboão da Serra”, elogiou Nóbrega.

O desfile de 7 de setembro reuniu mais de 3 mil pessoas, especialmente alunos da rede municipal, na avenida com o foco na alimentação saudável.