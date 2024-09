Fernandes promete reconstruir Arena Multiuso, ampliar calendário de eventos e criar anfiteatro na nova Prefeitura

Por Samara Matos, na região do Pirajuçara

Na manhã deste sábado (7), Taboão da Serra foi o cenário do tradicional desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil. Além das apresentações típicas, o evento deste ano foi marcado pela presença de candidatos à prefeitura.

O candidato Fernando Fernandes (PSDB) esteve presente ao lado de Ronaldo Dias, seu candidato a vice-prefeito. Durante o evento, Fernandes destacou seus planos para a retomada e reconstrução da Arena Multiuso, prometendo levar novamente o desfile de 7 de setembro para o local e ampliar o calendário de eventos da cidade.

“Nós temos que retomar e reconstruir a arena, fazer uma grande reforma, para que ela se torne um espaço adequado para receber esses grandes eventos. Era lá que acontecia o 7 de setembro. Era lá que acontecia o Quentão do Taboão e acabou. Precisamos retomar. O que o atual governo deveria fazer era aumentar o calendário daquele espaço e não tirar, acabar com o espaço. É o que nós vamos fazer: retomar a Arena, aumentar o nosso calendário na Arena e retomar todas as atividades e grandes eventos”, promete Fernandes.

Quando questionado sobre a criação de novos espaços para eventos na cidade, Fernandes explicou que a falta de terrenos próprios limita a expansão. Segundo ele, o foco será no aproveitamento de estruturas já existentes, incluindo a possibilidade de utilizar o espaço da nova prefeitura para criar um anfiteatro.

“Acho que o Arena é o adequado. Até porque nós não temos terreno para isso. […] Não temos mais terrenos assim, próprios da prefeitura, para fazer outros espaços grandes, como um centro de eventos. O que podemos também fazer é usar o espaço da nova prefeitura. Embora eu ache que foi um investimento errado feito pelo Aprígio, comprando um prédio como o da Niasi para [abrigar] a prefeitura. Mas, podemos racionalizar o local e criar um espaço para convenções, como um grande anfiteatro”, explicou.

Fernandes também comentou sobre o caloroso apoio recebido pela população durante o desfile. “É sempre bom a recepção. Temos andado muito pela cidade e as pessoas nos tratam com muito carinho. E aqui, no desfile, não está sendo diferente. As pessoas vêm, abraçam, colocam a sua disposição de estar nos apoiando. Maravilhoso, maravilhoso”, finalizou Fernando Fernandes.