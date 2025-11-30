Prefeitura de Taboão da Serra abre nesta segunda-feira (1º) inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia nesta segunda-feira (1º) as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa é voltado a moradores com 15 anos ou mais que desejam ser alfabetizados ou concluir o Ensino Fundamental. O atendimento acontece em todas as escolas municipais (EMEBs) e unidades do Programa de Atendimento à Criança (PAC), das 8h às 17h.

A iniciativa busca alcançar pessoas que, por diferentes motivos, precisaram interromper a escolarização ao longo da vida. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. As vagas contemplam turmas do 1º ao 9º ano, organizadas em três fases: Termo I (1º e 2º anos), Termo II (3º, 4º e 5º anos) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos).

O secretário de Educação, Luciano Corrêa, ressalta que o retorno aos estudos pode representar novas oportunidades profissionais e pessoais. “A EJA é uma chance real de recomeço. Muitos alunos voltam a estudar porque querem garantir um futuro melhor para suas famílias ou realizar sonhos que ficaram pelo caminho. A educação transforma vidas”, afirmou.

Além do conteúdo pedagógico adaptado à rotina de jovens, adultos e idosos, a rede municipal oferece jantar aos alunos durante o período de aulas, como incentivo à permanência e ao bem-estar.

Atualmente, Taboão da Serra tem registrado aumento na procura pelo programa, sobretudo entre trabalhadores que buscam qualificação. A conclusão do Ensino Fundamental pode facilitar o acesso a melhores empregos e também abrir caminho para o Ensino Médio e cursos profissionalizantes.

Serviço — Inscrições para EJA 2026 em Taboão da Serra

• Quem pode participar: Pessoas com 15 anos ou mais sem Ensino Fundamental completo

• Onde se inscrever: EMEBs e PACs da rede municipal

• Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados e ponto facultativo)

• Documentos: RG, CPF e comprovante de endereço