Câmara Municipal realiza audiência pública da Causa Animal no dia 1º de dezembro

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra receberá, no dia 1º de dezembro, às 18h, audiência pública dedicada exclusivamente à causa animal. O encontro foi convocado pela Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Animais, e pretende reunir protetores, organizações, ativistas, profissionais da área e moradores que desejam contribuir com propostas e demandas do município.

Segundo o vereador Anderson Nóbrega, presidente da Comissão, o debate é urgente e necessário. “A causa animal merece toda a nossa atenção. Convido a população a participar desse momento tão importante para nossa cidade. Vamos juntos lutar contra os maus-tratos, o abandono e a crueldade animal”, diz.

A Comissão de Defesa e Proteção dos Animais é composta ainda pelos vereadores Enfermeiro Rodney (vice-presidente) e Joice Silva (membro). A expectativa é que a audiência conte com a participação da promotora de justiça, Dra. Letícia Ravacci Rosa e de secretários municipais de Taboão da Serra.

A audiência buscará ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, identificando desafios e fortalecendo políticas públicas para proteção e cuidado dos animais. A pauta inclui sugestões de melhorias nos serviços municipais, denúncias de maus-tratos, ações educativas, campanhas de adoção, políticas de castração e propostas legislativas.

O vereador reforçou que o combate às violências contra animais deve ser contínuo. “Nossa cidade precisa avançar, e isso só é possível quando ouvimos quem está diariamente na linha de frente, cuidando e protegendo vidas. Esta audiência é um passo fundamental para transformar a realidade dos nossos animais”, disse.

A participação é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. A sessão também contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no Youtube.

SERVIÇO:

Audiência Pública da Causa Animal

Data: 01 de Dezembro (segunda-feira)

Horário: 18h

Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)