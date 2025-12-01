loader-image
Caminhão carregado tomba e causa congestionamento na Av. Taboão da Serra

Direto da redação 

Um caminhão carregado com refrigerantes tombou no início da manhã desta segunda-feira (1º) e bloqueou completamente a Avenida Taboão da Serra, na pista sentido Embu das Artes, próximo à loja Petz e à Igreja Universal.

Com o impacto da queda, parte da carga se espalhou pela via e os agentes de Trânsito lançaram serragem no local para conter o líquido derramado e evitar novos acidentes. A pista está totalmente interditada no trecho e o fluxo de veículos foi desviado para ruas próximas, gerando congestionamento.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista envolvido no acidente.

