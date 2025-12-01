loader-image
Caminhoneiro de Taboão da Serra morre após passar mal enquanto aguardava descarregamento em Araras

Direto da redação, informações Beto 

Um caminhoneiro de Taboão da Serra morreu após sofrer um mal-súbito na tarde da última quinta-feira (27) em Araras, no interior paulista. Ele havia chegado à unidade da Nestlé para descarregar uma carga e, enquanto caminhava para comprar uma marmita, caiu repentinamente na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar os socorristas constataram que o motorista já estava sem vida.

Segundo o colega que acompanhava a vítima, eles tinham saído do caminhão, que permanecia estacionado aguardando a descarga, quando tudo aconteceu de forma inesperada. A Guarda Civil Municipal de Araras foi chamada para apoiar o atendimento e preservou o local até a chegada da perícia.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, que deverá investigar as circunstâncias da morte. A fatalidade comove familiares, amigos e colegas de profissão.

Informações Repórter Beto Ribeiro 

