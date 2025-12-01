Caminhoneiro de Taboão da Serra morre após passar mal enquanto aguardava descarregamento em Araras

Direto da redação, informações Beto

Um caminhoneiro de Taboão da Serra morreu após sofrer um mal-súbito na tarde da última quinta-feira (27) em Araras, no interior paulista. Ele havia chegado à unidade da Nestlé para descarregar uma carga e, enquanto caminhava para comprar uma marmita, caiu repentinamente na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar os socorristas constataram que o motorista já estava sem vida.

Segundo o colega que acompanhava a vítima, eles tinham saído do caminhão, que permanecia estacionado aguardando a descarga, quando tudo aconteceu de forma inesperada. A Guarda Civil Municipal de Araras foi chamada para apoiar o atendimento e preservou o local até a chegada da perícia.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, que deverá investigar as circunstâncias da morte. A fatalidade comove familiares, amigos e colegas de profissão.

Informações Repórter Beto Ribeiro