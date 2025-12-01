Operação Cão de Guarda cumpre mandados em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra e mira quadrilha que furtava caminhões em MG e SP

Direto da redação

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra durante a Operação Cão de Guarda, deflagrada na última quarta-feira (26), para desarticular uma quadrilha especializada no furto de caminhões em Minas Gerais e São Paulo. A ação também contou com o apoio da Polícia Civil paulista.

Segundo as investigações, o grupo criminoso tinha base operacional na Grande São Paulo e é suspeito de furtar ao menos seis caminhões entre julho de 2024 e fevereiro de 2025. Após o crime, os veículos recebiam placas furtadas de modelos idênticos, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreamento.

Além dos furtos, a polícia apura denúncias de mau-trato contra animais durante as ações da quadrilha. Conforme a investigação, os suspeitos ofereciam comida envenenada a cães que faziam a segurança de galpões, o que resultou na morte de um animal e intoxicação de outros.

A operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão temporária, além de sete mandados de busca em cidades de São Paulo e Minas Gerais. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional paulista.

A Polícia Civil segue trabalhando para identificar outros envolvidos e localizar os caminhões furtados.