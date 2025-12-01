Chef de Taboão da Serra conquista 2º lugar no “Chef em Ação” e terá cardápio servido nos 25 anos do Bom Prato

Por Samara Matos, na redação

O chef João Batista Belarmino de Freitas, que atua nas unidades do Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes, conquistou o 2º lugar no concurso estadual “Chef em Ação”. A premiação garante que seu cardápio será servido no almoço comemorativo dos 25 anos do programa, no próximo dia 12 de dezembro, em diversas unidades do Bom Prato no estado de São Paulo — incluindo as duas cidades da região.

A final do concurso aconteceu no sábado (29), no Bom Prato M’Boi Mirim, onde cinco chefs selecionados ao longo das etapas anteriores tiveram seus cardápios avaliados por uma banca técnica e convidados especiais. Entre os critérios analisados estavam sabor, apresentação visual, equilíbrio nutricional, inovação e viabilidade de execução em grande escala.

O cardápio criado por João Batista — composto por sobrecoxa recheada com bacon e legumes, purê PANC de cenoura com biomassa de banana verde e salada crocante — chamou atenção dos jurados pela criatividade, uso inteligente dos ingredientes e capacidade de replicação nas cozinhas populares.

A vitória da noite ficou com a chef Josicleide Gonçalves de Oliveira Sousa, que atua em Campinas, enquanto o terceiro lugar foi conquistado por Ever Ismael Cespedes Veja, de Santo Amaro.

Para João Batista, o resultado representa não apenas reconhecimento profissional, mas também valorização do trabalho realizado diariamente para o público em situação de vulnerabilidade.

“Servimos refeições que são, para muitos, a principal do dia. Levar sabor, nutrição e dignidade a essas pessoas é o que move o nosso trabalho. Estar entre os primeiros colocados reforça que estamos no caminho certo”, destacou o chef.

A escolha dos finalistas faz parte de um movimento de incentivo à inovação dentro do Bom Prato, programa estadual que fornece refeições a preços populares e que, ao completar 25 anos, alcança a marca de 145 mil pessoas atendidas diariamente.

No dia 12 de dezembro, moradores de Taboão da Serra e Embu das Artes poderão experimentar o cardápio vencedor criado por João Batista, que será uma das opções disponíveis no almoço especial do Jubileu de Prata do programa.