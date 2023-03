Prefeitura de Taboão da Serra abre novas inscrições para oficinas livres da Escola Municipal de Artes

Direto da redação

A Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) de Taboão da Serra abriu novas inscrições para cursos e oficinas livres da Escola Municipal de Artes. Há vagas para aulas que acontecerão na sede da escola recém-inaugurada no Parque das Hortênsias, e também no Cemur. Interessados devem se inscrever exclusivamente através do site https://ts.sp.gov.br/inscricao-cultura/. O preenchimento das vagas é por ordem de inscrição.

Na nova sede da Escola Municipal de Artes – Polo Parque das Hortênsias, estão abertas inscrições para: aulas de Danças Afro-brasileiras para maiores de 16 anos; Ballet Baby para crianças com 05 e 06 anos completos até março/2023; e Ballet Infantil para pequenos com idades entre 07 e 10 anos, também completos até março/2023.

Já no Cemur, são oferecidas aulas de Teatro Infantil para crianças de 07 a 10 anos completos até março/2023; e de Violão – Nível 01 para maiores de 10 anos igualmente completos até o final de março deste ano.

A Escola Municipal de Artes oferece cursos variados em quatro segmentos: música, teatro, artes visuais e dança. De acordo com a SEC, só é permitido se matricular em um curso por segmento. Caso hajam matrículas em duplicidade, como por exemplo, o mesmo aluno se matricular em dois cursos de dança, ele terá que optar por apenas um. A ação é necessária para que mais munícipes sejam contemplados.

Para se inscrever,interessados acessar https://ts.sp.gov.br/inscricao-cultura/, escolher onde deseja realizar a atividade, selecionar a modalidade de acordo com a turma, dia e horário disponíveis, e preencher os dados pessoais corretamente. Em seguida, também é preciso fazer o upload (envio online) dos arquivos necessários, como o documento oficial com foto, comprovantes de endereço e de vacinação contra a Covid-19.

A nova secretária de Cultura e Turismo, Nil Felix, destacou que o prédio da Escola Municipal de Artes é um lindo projeto que o Governo Municipal entregou para a população e afirmou alguns dos focos de seus trabalhos. “Agradeço ao prefeito Aprígio pela oportunidade de estar à frente da Secretaria de Cultura. Através de muita humildade, respeito e diálogo, estarei com os mais diversos setores culturais, cuidando e zelando pelos espaços públicos culturais. Estou muito feliz em chegar no Governo da Reconstrução e quero que todos saibam que eu sou incansável. Vou trabalhar muito pela Cultura e pelo Turismo dessa cidade. Vamos fazer muito e estou à disposição dos colegas secretários, vereadores, artistas e de todos os munícipes para juntos reconstruirmos Taboão da Serra”, destacou.

Serviço:

Inscrições Escola Municipal de Artes

https://ts.sp.gov.br/inscricao-cultura/

Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra

Polo Parque das Hortências – Rua Paulina Ortega, 536, Jardim Monte Alegre

Secretaria de Cultura e Turismo

Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bontempo