Prefeitura de Taboão da Serra leva Carreta da Mamografia para atender munícipes no Pirajuçara

Direto da redação

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e o Governo Estadual realizaram uma parceria, através da Secretaria de Saúde (SMS), para trazer a Carreta da Mamografia, que ficará na rua da feira de domingo do Pirajuçara, de 06/03 a 11/03. O objetivo é atender munícipes com 35 anos ou mais com a realização do exame de mamografia.

Na segunda-feira, 06/03, os atendimentos acontecerão a partir das 12h. Já de terça (07/03) a sexta-feira (10/03), a ação acontecerá das 8h às 17h, e para finalizar, no sábado (11/03) o serviço estará disponível das 8h às 11h.

O atendimento será realizado mediante a entrega de senhas, atendendo alguns critérios:

– Pacientes que tiverem entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar pedido médico, RG e cartão do SUS. Caso não tenha o pedido, um profissional da SMS que estará no local e poderá prescrever na hora.

– Pacientes que possuem entre 50 e 69 anos precisam estar munidas apenas de RG e cartão do SUS.

Para aquelas que não conseguirem senhas, as mesmas serão encaminhadas para o Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRM) para passarem por acolhimento.

“A carreta de mamografia vem para complementar os serviços que oferecemos na cidade, através do CRM que sempre está de portas abertas para munícipes, onde realizamos triagem, acolhimento, agendamento de consultas, exames e procedimentos. Essa ação é muito importante para a promoção da saúde da mulher, especialmente para aquelas que estão na faixa etária em que há maior possibilidade de desenvolver câncer de mama”, explicou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

A importância do diagnóstico precoce do câncer de mama é inquestionável, uma vez que é um dos tipos de doença mais prevalentes do mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2020, 2,3 milhões de mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no mundo e a doença causou 685 mil mortes, as quais muitas poderiam ter sido evitadas. Por isso, é fundamental que as mulheres realizem exames preventivos que detectam a doença em fase inicial e aumenta as chances de cura.

“Agradeço o apoio do Governo Estadual para a realização desta ação, é um movimento muito importante para ajudar as mulheres do nosso município, tenho a imensa preocupação com cada uma delas, e farei tudo que for possível para fornecer serviços de qualidade em Taboão da Serra”, disse o prefeito Aprígio.