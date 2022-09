Prefeitura de Taboão da Serra e Autopass abrem posto para emissão do Cartão TOP

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, em parceria com a Autopass, maior empresa privada do País de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica, abriu, em 01/09, dois guichês de atendimento para emissão do Cartão TOP Vale Transporte e Comum, no Atende – Unidade Centro (Rua Elizabetta Lips, 55, Jardim Bontempo). Para realizar a emissão, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço. O cartão é entregue na hora e sem custo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.



“Estamos trabalhando para garantir transporte público de qualidade, do jeito que a população de Taboão da Serra merece. Entregamos 20 novos ônibus, inauguramos o novo terminal no Largo do Taboão, implantamos o cartão TOP em todas as linhas Circulares e agora, em parceria com a Autopass, abrimos esse ponto no Atende do Centro para que os munícipes consigam emitir o TOP aqui mesmo em nossa cidade”, afirmou o prefeito Aprígio.



Nessa etapa é possível emitir cartões TOP do tipo Vale Transporte e Comum. Os modelos para uso Escolar, Sênior e Especial poderão ser emitidos em breve. Sendo assim, os usuários dessas modalidades, por enquanto, permanecem utilizando o cartão BOM no transporte público municipal normalmente, pois os créditos já adquiridos podem ser usados até o encerramento do seu saldo. “Estamos conversando com as viações Pirajuçara e Fervima, detentoras da concessão do transporte públic

o municipal, e com a Autopass, para que viabilizem com maior brevidade possível a implantação do cartão TOP de todas as modalidades em nosso município. Esse será mais um avanço que garantirá ainda mais benefícios à população”, informou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, José Vanderlei Santos.Serviço:

Posto de Emissão Cartão TOP

Local: Atende – Unidade Centro – Rua Elizabetta Lips, 55, Jardim Bontempo

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

www.boradetop.com.br