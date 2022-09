Prefeitura de Taboão da Serra promete “reforma administrativa” até o fim do ano

Por Allan dos Reis, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra não decidiu se recorre da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determina a demissão de mais de 600 servidores comissionados (não concursados). Esses servidores realizam funções genéricas, técnicas, burocráticas e operacionais. A decisão do TJ é de 24 de agosto.

Em nota ao Taboão em Foco, porém, o município promete “reforma administrativa” até o final do ano. O intuito é “a modernização, a valorização do funcionalismo e, consequentemente, dos serviços públicos”.

CONFIRA NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Taboão da Serra esclarece que o município ficou parado uma década em relação às pautas vindas do funcionalismo. A atual administração está há 20 meses no governo e, desde o início da gestão, não tem medido esforços para a valorização dos funcionários públicos.

Visando a modernização, a valorização do funcionalismo e, consequentemente, dos serviços públicos, já estava nos planos do Governo Municipal a realização de uma Reforma Administrativa, a qual será realizada até o final do ano.

Com relação à decisão, o próprio Tribunal de Justiça estabeleceu prazo de 120 (cento e vinte) dias para a prefeitura se adequar, porém não é uma decisão terminativa, cabendo recurso.