Prefeitura de Taboão da Serra inaugura playgrounds em escolas do município

Direto da redação

Desde o dia 24 de setembro, a Prefeitura de Taboão da Serra tem inaugurado novos playgrounds nas escolas da rede pública de ensino. Brinquedos de variados tipos foram distribuídos nas escolas municipais de ensino infantil e escolas municipais de ensino fundamental. Ao todo, mais de 17 mil crianças já foram beneficiadas pela ação.

O projeto é da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUC) e entre os brinquedos que compõem os novos playgrounds há gangorras, escorregadores, túneis, casinhas e carrosséis do tipo gira-gira. Vários desses itens são também acessíveis para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.

Dirce Takano, secretária da SEDUC, ressalta a importância dos playgrounds no ambiente escolar. “Brincar é um direito da criança garantido pela ONU e pela Constituição Federal, diversos aspectos da competência intelectual, social e emocional são desenvolvidos ainda na infância, durante o momento de brincar das crianças. É comprovado cientificamente que brincar traz vários benefícios para a população infantil, como um maior desenvolvimento cerebral e lições sociais que serão usadas ao longo da vida da criança”, diz. “Aqui no município, há 10 anos não é inaugurado um playground nas escolas públicas. A gestão do Aprígio quer vencer esse atraso e quer possibilitar que as crianças de Taboão da Serra aprendam brincando”, completa.

Luciana Avelino é auxiliar de classe, trabalha na EMI Cuca desde 2015 e diz que é a primeira vez que uma ação do tipo é feita na escola. “Eu nunca tinha visto isso. É a primeira vez que vem um brinquedo, e ainda um brinquedo grande, com várias funcionalidades para eles [os alunos] usarem. Eles gostaram e nós também”. A auxiliar de classe ainda destaca que os brinquedos vão ser uma ferramenta muito relevante para o aprendizado dos alunos.