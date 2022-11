Clube Atlético Taboão da Serra está fora da Copa São Paulo de 2023

Direto da redação

O Clube Atlético Taboão da Serra (Cats) está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. O nosso município também não será uma das sedes, espalhadas por todo Estado de São Paulo. Os detalhes foram divulgados na tarde desta quinta-feira (3) pela Federação Paulista de Futebol.

Essa é a maior competição júnior do país e vai reunir 128 equipes, de vários Estados do país. Começa no dia 2 de janeiro de 2023 e a final acontece no aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. CLIQUE E VEJA AQUI TODOS OS TIMES E SEDES.

DESTAQUE DA COPINHA

Sensação da Copinha de 2014, quando o CATS revelou o atacante Gustavo, um dos artilheiros daquela competição com nove gols, e chegou às quartas de finais, a equipe taboanense vai para o terceiro ano longe dos gramados da Copinha. Em 2020, o time até participou, mas a sede foi em Embu das Artes.