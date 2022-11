Prefeitura de Taboão da Serra inicia construção do novo Parque Linear do Ponte Alta

Direto da redação

As obras de construção do novo Parque Linear ao redor do córrego Ponte Alta foram iniciadas pela Prefeitura de Taboão da Serra. Localizado entre a Avenida Cid Nelson Jordano e a Avenida Jorge Rodrigues Pascoaline, o espaço ganhará ciclovia, bicicletário, pista de caminhada, quadra esportiva, área multiuso, parque infantil, bosque com passeio, equipamentos de ginástica, nova pavimentação, sistema de drenagem, nova iluminação, além da revitalização de passarelas e calçadas.

O projeto é uma ideia concebida pelo atual gestor de Taboão da Serra, o prefeito Aprígio, quando ele ainda era Deputado Estadual por São Paulo.

“O novo Parque Linear do Ponte Alta vai garantir mais um espaço de lazer e prática esportiva para os munícipes de Taboão da Serra. É um projeto do qual tenho orgulho porque com a finalização dele os taboanenses terão acesso a um espaço de lazer gratuito, de qualidade e que devolverá a cidadania dos moradores da região”, afirma o prefeito Aprígio.

Ricardo Rezende, secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos (SMO), reforça a importância do espaço de lazer para os moradores. “É uma preocupação do Governo Aprígio ter um município que compreende todas as necessidades do cidadão, como lazer, educação e saúde de qualidade. A obra ocupa uma área de mais de 16 mil m² e vai ser um local de lazer para um grande número de pessoas”, conclui.