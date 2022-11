Prefeitura de Taboão da Serra prorroga Campanha de Multivacinação até 30 de novembro

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, seguindo as orientações do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual, prorrogou até 30 de novembro a Campanha de Multivacinação. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias). A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Basta apresentar a carteira de vacinação e cartão do SUS.

Vale ressaltar que crianças e adolescentes devem estar acompanhados de responsável legal e o uso de máscara de proteção facial segue obrigatório nas unidades de saúde.

Na campanha de multivacinação estão disponíveis as vacinas BCG, contra a tuberculose, imunizantes contra as hepatites A e B, poliomielite e rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b – também doses contra caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.

O secretário Municipal de Saúde, José Alberto Tarifa, reforça a necessidade da atualização vacinal dos jovens. “As vacinas são uma das principais formas que temos de manter a população protegida de diversas doenças. O calendário de vacinação foi criado para garantir que muitas enfermidades fossem erradicadas e vidas pudessem ser salvas. Por isso, é de extrema importância que os pais e responsáveis por crianças e adolescentes menores de 15 anos levem os filhos até a UBS perto de casa e atualizem a caderneta de vacinação dos jovens”, explica.

Serviço:

Campanha de Vacinação Multivacinação

Prorrogada até 31/11

Vacinação de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h

Locais de Vacinação:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Jardim América – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino