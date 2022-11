Taboanense Anna Júlia participa de concurso para manter título de Miss Estado de São Paulo – categoria pré-teen

Direto da redação

Nesta terça-feira, 15/11, a Miss Pré-Teen de Taboão da Serra e Estado de São Paulo, Anna Júlia Santos Matos (11), vai participar do concurso Estadual para tentar manter o título. O evento acontecerá no Espaço Meraki, em São Caetano do Sul, a partir das 15h.

Anna Júlia ganhou o concurso como Miss Estado de São Paulo em novembro de 2021, na categoria Pré-Teen e agora está novamente se preparando para a renovação do título.

“Ela está muito feliz por representar mais uma vez a cidade de Taboão da Serra. A Anna Júlia conta com o apoio de parceiros e com a torcida de todos”, afirmou Simone Souza, mãe da taboanense.

A cerimônia será dividida entre entrada da Miss com faixa da cidade; traje casual, onde será avaliado sua oratória de apresentação; prova de talento e fotogenia; traje de banho, onde será feito a segunda oratória; e a entrada com traje de gala.

O resultado do concurso será divulgado ao vivo a partir das 20h do dia 15/11, através da conta @annajulia.oficial_ no Instagram.