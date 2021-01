Prefeitura de Taboão da Serra mantém aulas remotas na rede municipal

Direto da redação com informações da PMTS

A prefeitura de Taboão da Serra definiu através do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 que as aulas do ano letivo de 2021 vão iniciar dia 10 de fevereiro por meio de atividades remotas.

De acordo com a nova secretária de Educação, professora Dirce Takano, o sistema de ensino seguirá o implantado no ano passado. “Os estudantes realizarão as atividades remotas por meio das apostilas, que serão entregues aos pais ou responsáveis e pelo aplicativo Google Classroom – Sala de Aula”, explicou. A expectativa é que os cadernos de atividades sejam distribuídas no início de fevereiro.



Taboão da Serra tem cerca de 31 mil alunos na rede municipal, 71 unidades escolares, incluindo PAC´s (Programa de Atendimento à Criança) conveniados com a Prefeitura. A nova gestão está realizando uma vistoria em todas as escolas para avaliar as condições.