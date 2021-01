Prefeitura de Embu das Artes decide manter suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino

Direto da Prefeitura de Embu das Artes

A Secretaria de Educação de Embu das Artes decidiu que os alunos da rede municipal de ensino não retornarão às aulas presenciais no começo de fevereiro deste ano, mas manterá o método remoto (ensino à distância), visando a não disseminação do coronavírus entre a população e promovendo a segurança sanitária do município.

Mas a pasta fará uma nova avaliação na segunda quinzena do respectivo mês, já contando com a perspectiva do início da vacinação contra a covid-19 e seus efeitos.

A Secretaria havia preparado todo o material didático e o protocolo sanitário para o retorno às aulas, mas tomou a decisão após realizar inúmeras reuniões com a equipe técnica de saúde, levando em consideração que a maioria das crianças não apresentam os sintomas de covid-19, o que pode contaminar os professores e os próprios pais, avós e parentes. Além disso, crianças têm muita dificuldade de respeitar os protocolos sanitários.