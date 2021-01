INSS: em fevereiro, prova de vida volta a ser obrigatória

Por Samara Matos, na redação

Durante a pandemia do novo coronavírus, foi suspenso um procedimento obrigatório para aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis: a prova de vida, que volta a ser exigida a partir de fevereiro. A partir de fevereiro, O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) volta a exigir dos a prova de vida pra recebimento do benefício.

A regra da prova de vida deve ser cumprida anualmente para quem recebe benefícios do governo federal e consiste em se identificar na agência que recebe seu benefício com documento atualizado. Em alguns bancos, a prova de vida já e feitas por biometria. Cabe aos bancos determinar a data da prova de vida e se a pessoa não puder ir ao banco por motivo de doença ou locomoção pode buscar o serviço de um procurador cadastrado no INSS.