Ministério da Saúde começa a distribuição da CoronaVac para todo o Brasil

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (18) o Ministério da Saúde começa a distribuir de quase 6 milhões de doses da CoronaVac para todos os estados e o Distrito Federal. Os estados poderão iniciar as campanhas de vacinação a partir das 17h (horário de Brasília).

Das 6 milhões de doses, 4.636.936 serão enviadas aos estados brasileiros. As outras 1.357.640 serão distribuídas no estado de São Paulo, segundo o governo estadual. De acordo com o prefeito de Taboão da Serra, Aprígio (PODE) o Plano Municipal de Imunização foi aprovado com louvor e nessa primeira fase de imunização a previsão é vacinar 90 mil taboanenses dos grupos prioritários.

Depois que as vacinas forem entregues aos estados, os governos estaduais serão responsáveis por levar as vacinas até os municípios, em parceria com o Ministério da Defesa. A distribuição das vacinas será feita com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e caminhões com áreas de carga refrigeradas. As companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass também farão o transporte gratuito das caixas de vacinas para todos os estados que necessitem de transporte aéreo.

Neste domingo (17) foi aprovado o uso emergencial da vacina pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A agência também aprovou o uso emergencial da vacina de Oxford. A CoronaVac foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e, no Brasil, será produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

Nas redes sociais o prefeito de Taboão da Serra comemorou a aprovação “Dia especial para todos nós brasileiros. Estou muito feliz com a aprovação da Anvisa para o uso emergencial das vacinas CoronaVac e AstraZeneca. Taboão está preparado para esse momento. Nosso Plano Municipal de Imunização foi aprovado com louvor e nessa primeira fase de imunização a previsão é vacinar 90 mil taboanenses dos grupos prioritários”. escreveu