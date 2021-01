Vacinação contra a Covid-19 no Taboão deve começar a partir de segunda-feira (25)

Direto da redação, com informações da Assessoria da PMTS

A partir da próxima segunda-feira (25) está previsto para iniciar a vacinação contra a Covid-19 em Taboão da Serra, de acordo com a Prefeitura. O Plano Municipal de Imunização já foi aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo. Em breve o cronograma municipal de vacinação será divulgado.

Os profissionais que trabalham na área da saúde serão os primeiros a serem vacinados. Estão previstas a vacinação de 90 mil taboanenses dos grupos prioritários, como são duas aplicações, o município receberá do Governo do Estado 180 mil doses.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. José Alberto Tarifa, a operação do plano logístico para aplicação das vacinas será iniciado assim que as doses chegarem no município e ressalta que ainda não é o momento da população procurar o posto de saúde. “A prioridade é imunizar os nossos profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate ao Covid-19, por isso, fazemos o pedido para as pessoas aguardarem o cronograma, não é momento de ir até o posto de saúde, vamos obedecer o calendário e iniciar pelos grupos prioritários”.

Aplicação das vacinas

As vacinas serão aplicadas nas 13 Unidades Básicas de Saúde que terão os horários de atendimento ampliados até às 20h. Entre às 17h e 20h, serão realizadas apenas atividades relacionadas à vacinação dos grupos propostos e prioritários a cada período previsto no cronograma de vacinação.

Como estratégias adicionais a Prefeitura de Taboão poderá utilizar escolas próximas às UBSs; vacinações aos finais de semana; além da vacinação em locais de alta concentração de pessoas como empresas, condomínios, igrejas, entre outros. A ideia é facilitar o acesso e diminuir o deslocamento de pessoas.