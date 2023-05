Prefeitura de Taboão da Serra realiza entrega de kits de materiais escolares e uniformes para alunos

Direto da redação

A Secretaria de Educação de Taboão da Serra iniciou na segunda-feira, 29/05, a entrega dos kits de material escolar e de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, mais de 28 mil estudantes dos Ensinos Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão contemplados com a distribuição dos

itens, conforme cronograma. A qualidade dos materiais escolares e dos uniformes têm sido elogiada pelos pais e responsáveis.

Rosângela Soares Lopes, mãe da aluna Helena Soares Lopes, da EMI Rosinha aprovou os kits entregues. “A qualidade do material foi bem melhor este ano, achei super legal a ideia dos mascotes que vai interagir com as crianças para elas escolherem três nomes por votação. Adorei o uniforme, desde o ano passado está mais quentinho, forrado por dentro, o agasalho e a calça bem diferentes, antes era só um tactel e no frio não tinha como a criança usar, agora não”, afirmou.

A mãe do aluno Luís Inácio Taveira da EMI Magali, Ester Taveira Martins Antunes, também avaliou de forma positiva os kits. “Está excepcional, material de perfeita qualidade, muito bom, a gente estava muito ansioso por esse material e superou as expectativas. Meu filho é surdo, não fala e não escuta, mas a gente já está integrando ele a escola, vai começar a ter Libras duas vezes por semana, ele chega em casa alegre e da forma dele conta tudo. O cuidado que todas as funcionárias têm com meu filho é gratificante por ser uma criança especial”, declarou.

Ester Taveira, que também foi aluna da EMI Magali, elogiou a gestão Aprígio. “Estou muito feliz, têm (a gestão) me ajudado grandemente, tem um ano que a gente descobriu o problema de audição do meu filho e tanto da parte da educação, como na parte da Saúde, todo mundo está me ajudando, porque a gente depende do SUS, do sistema público. Só tenho gratidão a gestão do prefeito Aprígio”, completou.

Silmara Souza Soares, mãe da aluna Helena da EMI Magali, também agradeceu o Governo Municipal. “Sou bem grata ao prefeito, entendo a demora, tenho dois filhos na rede pública, então a gente quer coisa boa, material bom, uniforme perfeito, então só agradecer mesmo, ao Aprígio, os vereadores e a diretora da escola”, disse.

Os kits de uniformes contam com três camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, duas bermudas, uma calça, uma jaqueta forrada e três pares de meias. Quanto aos kits de material escolar, a secretária de Educação, Dirce Takano, informa que a aquisição realizada por lotes, sendo seis modelos distintos. “Por conta de especificidade, foi necessário encontrar o fornecedor, trazer os materiais que estavam contemplados na descrição do termo para que ele fosse exatamente o material que escolhemos para as nossas crianças. Materiais de qualidade, que atendem as necessidades de cada fase do desenvolvimento escolar, no caso berçário, mini maternal, maternal, Jardim I e II, e Ensino Fundamental e que os pais levarão para casa”, explicou.

“Priorizamos que os uniformes das nossas crianças continuem com alta qualidade, como no ano passado e neste ano reprovamos amostras que não atendiam o que exigimos. Nossos alunos merecem o melhor e nosso trabalho é transparente para garantir que cada aluno da rede municipal de ensino tenha acesso a uma educação de qualidade, valorizando a diversidade e promovendo a inclusão. ”, afirmou o prefeito Aprígio.

Mascotes

As capas dos cadernos, agenda e sacola foram personalizados com a temática da sustentabilidade, e trazem três mascotes: o Papagaio-verdadeiro, a Saruê e o Caxinguelê. Todos são animais da fauna de Taboão da Serra e são mascotes da Escola Livre de Educação Ambiental (ELEA) que será inaugurada em junho deste ano. Os nomes dos personagens serão escolhidos pelos alunos da rede municipal durante votação que será aberta durante a campanha Junho Verde, voltada à preservação do meio ambiente.