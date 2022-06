Prefeitura de Taboão da Serra realizará Workshop de Judô e Jiu-Jitsu no sábado (25)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio do Departamento de Artes Marciais da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), anuncia o Workshop de Judô e Jiu-Jitsu, a ser realizado neste sábado, 25/06.

Munícipes a partir dos seis anos podem comparecer ao Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Monte Alegre, a partir das 14h, para participar do encontro. As técnicas abordadas serão: defesa pessoal, judô show, nague no kata, jutaisho, randori, imobilizações e passagens de guarda. Os participantes receberão certificados após o evento.

“Através do projeto Mais Esporte em Taboão a pasta está trazendo oportunidades para os moradores se manterem ativos física e socialmente. Os Workshops de Artes Marciais que estamos promovendo têm sido um sucesso e vamos promover muitos outros ao longo do ano”, declarou Olívio Nóbrega, secretário de Esportes e Lazer.

Este é o terceiro Workshop de Artes Marciais. Realizados desde o mês de maio, os encontros têm o intuito de trazer visibilidade para cada modalidade apresentada, assim como informar os taboanenses sobre as ofertas de aulas gratuitas em vários locais do município. Os dois primeiros Workshops apresentaram as modalidades Kung Fu e Karatê, respectivamente.

De acordo com Mestre Ney Carvalho, diretor do Departamento de Artes Marciais da SEMEL, todos as oficinas estão acontecendo de acordo com o esperado. “A expectativa para o Workshop de Judô e Jiu-Jitsu é que em média 300 pessoas compareçam. Esses momentos são de extrema importância para nós, pois fortalecemos e consolidamos a difusão das Artes Marciais em nosso município e ainda apresentamos as mais variadas modalidades e técnicas para a população”, afirmou.

Quem desejar mais informações sobre as aulas e sobre o Workshop pode entrar em contato com o Departamento de Artes Marciais, pelo telefone (11) 4788-5888 – Ramal 222.

Serviço

Workshop de Judô e Jiu-Jitsu

25/06, a partir das 14h

CIE Monte Alegre – Rua Antônio Pestana, 434, Parque Monte Alegre

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL)

Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-5888

Departamento de Artes Marciais – Ramal: 222

E-mail: semel@taboaodaserra.sp.gov.br