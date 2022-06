Taboão da Serra amplia testagem rápida da Covid-19 para as 13 UBSs

Direto da redação

A partir da próxima segunda-feira, 27/06, os munícipes de Taboão da Serra com sintomas gripais que precisarem realizar teste rápido para detecção da Covid-19 poderão procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa para realizar o exame. A Secretaria Municipal de Saúde irá descentralizar a realização dos testes e o polo do Parque das Hortênsias será desativado. O atendimento e entrega de senhas será de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Poderão realizar o exame os munícipes maiores de 12 anos que estejam há até sete dias com sintomas gripais, como febre, tosse, coriza, calafrios, entre outros. Adolescentes ente 12 e 17 anos deverão estar acompanhados do responsável legal para fazer o exame. É necessário apresentar documento oficial com foto e CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório.

Para pacientes com menos de 12 anos, a Secretaria de Saúde orienta procurar atendimento no Pronto Socorro Infantil (PSI). O PSI está localizado na Rua Rodrigues Alves, 29, Jardim Trianon e o funcionamento é 24h.

“Esse é mais um importante passo que damos na luta contra a Covid-19. Esperamos com a descentralização ampliar a testagem, abrangendo mais munícipes e acompanhar ainda mais de perto os casos positivos”, explicou o secretário de Saúde José Alberto Tarifa.

Desde o dia 01/06 até ontem, 21/06, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 5.694 testes rápidos para detecção da Covid-19 no Parque das Hortênsias, dos quais 16,29% tiveram resultado positivo.

Os pacientes que testam positivo para Covid-19 são monitorados pelo Alô Doutor, serviço de consulta remota da Prefeitura. O serviço também realiza a emissão de atestado médico e, quando necessário, faz a prescrição e a entrega de medicamentos na casa dos pacientes.

Os munícipes com sintomas gripais ainda podem passar em consulta remota com médico do Alô Doutor, sem sair de casa, através do telefone 4788-7700. O atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 7h às 19h.

Serviço:

Teste Rápido da Covid-19 – A partir de 27/06

Nas 13 UBS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h