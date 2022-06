Taboão da Serra terá “Arraiá no Parque das Hortênsias” nos dias 09 e 10 de Julho

Direto da redação

Está com vontade de curtir aquela Festa Julina danada de boa, com comidas típicas, música ao vivo, danças, brincadeiras e muito mais? Então, anote na agenda. Nos dias 09 e 10/07, respectivamente sábado e domingo, acontecerá o “Arráia no Parque das Hortênsias”. O encontro será das 10h às 19h, na Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção. A entrada é franca.

Prepare-se para dançar quadrilha, curtir ao som de grupos ao vivo, mandar aquele correio elegante para o crush, brincar na pescaria, testar a sorte no bingo e ainda se deliciar com os mais variados quitutes, como arroz doce, canjica, paçoquinha, maçã do amor, entre outros. Também terá quentão, vinho quente, pinhão, churrasquinho, acarajé e muito mais.

“As festas juninas e julinas são tradicionais aqui em Taboão da Serra e esse ano a festividade não poderia deixar de acontecer. Desta vez serão dois dias de arraial no Parque das Hortênsias, com música ao vivo, quadrilha, brincadeiras e muita diversão. Traga a família, chame os amigos e venham se divertir com a gente”, convida o secretário de Cultura e Turismo, Binho.

O Arraía no Parque das Hortênsias é realizado pela TaboAfro Feira Cultural em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Taboão da Serra, com o apoio cultural de: Feijoada do Ogum, Ventania, Família R3, Espaço Cultural Becos e Vielas, Salvee, Gira, Onirá, Movimento Negro Unificado, Al Danças, além das Coordenadorias de Diversidade Sexual e de Promoção de Igualdade Racial (CEPIR) de Taboão da Serra.

Serviço:

Arraía no Parque das Hortênsias

Quando? 09 e 10/07, das 10h às 19h

Onde? Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Entrada gratuita!