Prefeitura de Taboão entrega cestas básicas para alunos da rede municipal beneficiários do Bolsa Família

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra começou a entregar cestas básicas a alunos da rede municipal de ensino, que são inscritos no Programa Bolsa Família. Dos mais de 31 mil alunos, as cestas serão entregues a 3.700.

Segundo o Prefeito Fernando Fernandes, os diretores das escolas vão entrar em contato com as famílias dos alunos de cada unidade de ensino para agendar o dia e horário de retirada das cestas. Não deve ir a escola antes de receber a ligação. Pois, a intenção é que o fluxo de pessoas em cada horário marcado seja pequeno, evitando aglomerações.

A doação tem o objetivo de fornecer aos alunos uma alimentação básica e nutritiva dentro de suas casas, já que as aulas no município seguem suspensas por tempo indeterminado por conta da pandemia do coronavírus.