Prefeitura de Taboão inaugura base da GCM no Jardim Pazzini e entrega revitalização da Praça Monoel Patrocínio Gomes 

Por Samara Matos, na redação

A prefeitura de Taboão da Serra inaugurou neste sábado (8), a nova base da GCM na região Jardim Pazzini, e a revitalização da Praça Manoel Patrocínio Gomes “Bigode”, na Rua das Margaridas. O novo equipamento irá auxiliar a segurança da região.

“Estamos corrigindo a falta de atenção da administração anterior com a GCM. A Guarda Municipal tem 30 anos, não dá para deixar os funcionários dentro de uma base de lata, temos Guardas mulheres também, não dá para deixar usando um banheiro químico, isso é uma falta de respeito. Enquanto eu estiver na prefeitura, não vamos acabar com as bases, vamos melhorar a condição de trabalho dos GCMs dentro das bases. Vamos dar condições de trabalho aos nossos Guardas” destacou o prefeito Aprígio.

A secretária de Segurança Michele Santana destacou que melhorar as condições de trabalho dos Guardas e trazer mais segurança para a população é uma das prioridades da administração.

“Esse é um modelo para as demais bases e nós vamos acabar com essas bases de latas, pois os Guardas merecem muito mais que isso.Vamos dar um conforto. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa mudança. Essa nova base possui vidros blindados, pois, isso é muito importante para a segurança da Guarda Municipal. Já tiveram situações da base ter sido atacada com bombas e disparos, a segurança do Guarda é primordial e está em primeiro lugar sempre, pois eles precisam voltar vivos para as casas dele. disse Michele Santana

A vereadora Joice Silva que é muito ligada aos moradores e comerciantes da região lutou para a instalação da base, a vereadora destacou em seu discurso que o objetivo é atender as necessidades da população.

“É uma alegria para toda a região. Nós tiramos a base antiga de lata, que não dava condições dignas para os nossos GCMs trabalharem. Agora, nós temos uma base que realmente dá condições de trabalho para os Guardas e também dá segurança para a população do entorno e da região” disse Joice Silva

Estiveram presentes na inauguração os vereadores: Dr. André da Sorriso, Anderson Nóbrega, Joice Silva, Luzia Aprígio, Dr. Ronaldo Onishi, Alex Bodinho, o deputado Eduardo Nóbrega, secretários e demais autoridades.