Senac Taboão da Serra oferece mais de 800 vagas de bolsas gratuitas nas áreas de saúde, arquitetura, beleza e artes

A realização profissional exige cada vez mais aprimoramento técnico, dedicação e competências socioemocionais. Para o segundo semestre de 2023, o Senac Taboão da Serra está com 857 vagas 100% gratuitas para cursos livres. As bolsas incluem as áreas de beleza e bem-estar, gestão e negócios, saúde, comunicação e artes, design e arquitetura, entre outros. A instituição oferece toda a infraestrutura necessária à aprendizagem, incluindo material didático para as aulas práticas.

Pesquisa divulgada pela Catho Educação (2022), plataforma brasileira de classificados de empregos, aponta que obter uma formação de especialização ou MBA podem aumentar as chances de um profissional conquistar melhores vagas em diversas áreas, incluindo salários e benefícios maiores. Os dados apontaram, ainda, que esses profissionais recebem quase 50% a mais do que aqueles que não têm este grau de qualificação. Além disso, o estudo aponta que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e seletivo, por isso a importância do aprimoramento e da constante evolução.

“Além da capacidade técnica, exige-se cada vez mais competências, como responsabilidade, inteligência emocional, relacionamento interpessoal, liderança e iniciativa. Todas estas habilidades são trabalhadas em nossos cursos por meio do Jeito Senac de Educar”, destaca Ana Cristina Celentano, gerente do Senac Taboão da Serra,

As bolsas de estudo são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade, mediante análise do perfil socioeconômico do candidato e por ordem de inscrição. Mais informações podem ser conferidas aqui: https://www.sp.senac.br/ bolsas-de-estudo/como-funciona .

Sobre o Senac Taboão da Serra

A moderna unidade de Taboão da Serra conta com uma infraestrutura de 18 salas de aula, laboratório de moda, beleza e visagismo, informática, enfermagem, design, além de uma cozinha pedagógica, um auditório com capacidade para 100 pessoas e uma biblioteca aberta à sociedade.

A unidade oferece dezenas de cursos livres de especialização e técnicos. Além disso, também contempla o Programa Senac de Aprendizagem e o Ensino à Distância (EAD).

Serviço:

Senac Taboão da Serra

Endereço: Rua Salvador Branco Andrade, 182 – Jardim São Miguel, Taboão da Serra/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac- taboao-da-serra