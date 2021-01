Prefeitura de Taboão mantém ponto facultativo do carnaval; Capital e Estado cancelam feriado

Por Allan dos Reis, na redação

O prefeito Aprígio (Pode) publicou decreto no Diário Oficial do Município declarando ponto facultativo na segunda e terça de carnaval, dias 15 e 16, e até o meio-dia da quarta de cinzas, dia 17, em todas as repartições públicas de Taboão da Serra em decorrência das celebrações de carnaval. Apenas serviços essenciais, como pronto socorros e a guarda civil municipal, vão funcionar em sistema de plantão.

A medida vai de encontro à decisão tomada pelos Governos do Estado de São Paulo e a Capital Paulistas, que anunciaram nesta sexta-feira, dia 29, o cancelamento do ponto facultativos, seguindo orientação do Centro de Contigência.

“Não teremos feriado do carnaval em todo estado. Porque essa é a recomendação do centro de contingência”, diz o governador João Dória, que ressaltou que a medida visa evitar aglomerações.

ATIVIDADES SUSPENSAS

No mesmo decreto, o prefeito Aprígio manteve suspensas qualquer atividade presencial de cursos e atividades de formação ligadas as Secretarias de Educação, Esportes, Cultura e Desenvolvimento Econômico até o fim de fevereiro deste ano.