Caso bloqueiem a Rodovia Régis Bittencourt, caminhoneiros terão multa diária

Prometido para essa segunda-feira, dia 1 de fevereiro, a greve dos caminhoneiros em todo país contra o alto preço do Diesel ainda não teve nenhum grande bloqueio nas rodovias do Estado de São Paulo. No início da manhã, duas pistas da Castelo Branco ficaram fechadas.

Com a região sudoeste foi um dos principais pontos de bloqueio na greve de 2018 (foto), uma juíza da cidade de registro acolheu o pedido da empresa que administrar a Rodovia Régis Bittencourt e determinou multa de R$ 2 mil por dia e por cada pessoa que obstruir a via.

“É inegável que a paralisação na Rodovia Régis Bittencourt – BR116 trará prejuízos irreparáveis para a autora e para a população que necessita transitar na referida rodovia, que é a única que liga a região Sul ao restante do Brasil”, diz a juíza Bárbara Antunes, da cidade de Registro.

