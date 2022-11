Prefeitura limpa córrego Pirajuçara e tenta minimizar impactos das chuvas

Por Suelyton Viana, da PMTS* / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Manutenção (SEMA), está realizando obras de prevenção de enchentes no córrego Pirajuçara. Trechos como o do Jardim Leme já foram limpos e desassoreados pela equipe do município.

A região costuma alagar em períodos chuvosos pela quantidade de resíduos jogados no rio.

A ação preventiva no local ocorre em um momento estratégico do ano: na primavera, estação que precede o verão, período em que a umidade climática resulta no aumento de chuvas.

Valdemar Aprígio, secretário da SEMA, destaca a urgência da limpeza. “O transbordamento de córregos é um problema antigo que atinge vários munícipes. Trabalhamos para evitar que isso ocorra em Taboão da Serra. Além do desassoreamento dos córregos também estamos fazendo a limpeza dos bueiros e bocas de lobo”, afirma.

O prefeito Aprígio reforça a importância de descartar resíduos nos locais certos para evitar alagamentos. “A Prefeitura está sempre disponível para resolver os problemas do município, mas na questão das cheias, a população pode contribuir jogando lixo no lugar certo”, diz. “Assim as operações de desassoreamento dos córregos vão ser ainda mais eficazes”, finaliza.

Anualmente, a prefeitura realiza obras do gênero, além de oferecer serviços como o Cata-Bagulho da SEMA, que recolhe objetos em desuso, como móveis velhos, e evita que os itens sejam descartados em espaços irregulares. Para solicitar o recolhimento basta ligar para o telefone (11) 4788-4100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

SERVIÇO

Cata-Bagulho

Secretaria de Manutenção

Rua Áurea Tavares, 671, Parque Industrial das Oliveiras

Tel. (11) 4788-4100

*sob supervisão de Vera Sampaio