Prefeitura reforça importância do uso de máscaras de proteção

Por Suelyton Viana, sob supervisão de Vera Sampaio

O surgimento nos últimos dias da BQ.1, uma sub variante da ômicron, tem elevado a taxa de contaminados pelo novo coronavírus no Brasil. Membros do Comitê de Combate à Covid-19 de Taboão da Serra, reuniram-se em 11/11 para tratar sobre a possibilidade do surgimento de novos casos. À ocasião, o Comitê decidiu recomendar que a população utilize máscaras de proteção em locais fechados, com pouca ventilação e onde haja aglomeração de pessoas.

Nesta sexta-feira, 25/11, seguindo a determinação do Governo Estadual no que diz respeito ao combate à Covid-19, a Prefeitura de Taboão da Serra publicou o Decreto Municipal Nº 175/2022, que retorna a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial nos meios de transportes públicos, incluindo áreas de acesso, embarque e desembarque. A medida continua valendo para unidades e serviços de saúde.

“É cientificamente comprovado que o uso de máscaras de proteção reduzem de forma expressiva as chances de transmissão da Covid-19. Por isso, recomendamos os moradores a utilizarem esse equipamento de segurança em locais fechado e com pouca ventilação”, explica o secretário de saúde do município, José Alberto Tarifa.

“Além de ser preciso também manter outros cuidados que ajudaram a pandemia estar mais controlada até aqui, como completar o esquema vacinal contra a Covid-19, higienizar as mãos com frequência e evitar aglomerações sempre que possível“, complementa Tarifa.

A Vigilância Epidemiológica Municipal registrou quatro casos de Covid-19 esta semana, sendo a maioria dos pacientes com sintomas leves. Na semana passada o município registrou 52 casos positivos e na semana anterior 44 casos.

Segundo o consórcio de veículos de imprensa, em 16/11 a média móvel de casos no Brasil cresceu cerca de 61% em comparação ao período de duas semanas anteriores. Já as internações no Estado de São Paulo atingiram o maior pico desde julho deste ano, com cerca de 300 internações por dia.

Alô Doutor

Em Taboão da Serra, é possível ter atendimento gratuito com médico sem sair de casa em casos de sintomas gripais ou suspeita de Covid-19. O Alô Doutor é um programa que atende remotamente pacientes, através do telefone (11) 4788-7700, de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.

Serviço

Alô Doutor – (11) 4788-7700

Segunda a sexta-feira, das 07h às 19h