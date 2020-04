Previsão indica mudanças no tempo ao longo da semana

Direto da Redação

Nesta semana com o avanço de uma frente fria, o tempo vai mudar na região no decorrer dos dias. A temperatura deve variar entre 31ºC e 13ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). E, com a atual situação que vivemos, é importante redobrar os cuidados com essas mudanças no tempo pois é nesse período que muitas pessoas ficam doentes.

A segunda (13), amanheceu com temperaturas baixas, em torno de 14ºC. Mas, já no período da manhã o sol aparece. A tarde as máximas vão se aproximar dos 27ºC.

O avanço de uma nova frente fria deve acontecer a partir de terça-feira (14), as temperaturas vão variar entre 15ºC e 31ºC. O dia ainda terá boas aberturas de sol e esquenta bastante. No entanto, a partir da tarde nuvens carregadas já começam a crescer, provocando chuva forte.

A quarta e quinta-feira será de muitas nuvens e tempo encoberto variando entre 19ºC e 30ºC. Na sexta-feira (17), de acordo com o INMET a mínima será de 13ºC e máxima de 24ºC com muitas nuvens.