Senac Taboão doa materiais de higiene e equipamentos de proteção individual para instituições de saúde

Por Samara Matos, com informações do Senac Taboão da Serra

O Senac Taboão da Serra destinará 5.273 itens de equipamentos de proteção individual (EPIs) e produtos de higiene pessoal à Secretaria de Saúde do município, além de outras duas instituições localizadas em Santo André: o Hospital Mário Covas e a Santa Casa da cidade. Os itens faziam parte do estoque utilizado durante o período de aulas, que foram suspensas por conta das orientações dos órgãos de saúde.

Os lotes doados são compostos por sabonete antisséptico, cloro, álcool 70%, luvas nitrílicas, de PVC, vinil e cirúrgicas, sacos de lixo, além de máscaras e toucas descartáveis.

Reforçando o compromisso social com a comunidade, principalmente por conta da pandemia de coronavírus. O Senac enfatiza a importância do desenvolvimento social por meio de ações educacionais e procura constantemente implementar projetos que estimulem a inclusão e a cidadania e tem orgulho de fazer parte da formação de profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19.