Homem de 43 anos é a oitava vitima do coronavírus em Taboão

Direto da Redação

Na manhã deste sábado (11), foi confirmada a oitava morte por causa do coronavírus em Taboão da Serra. A informação foi divulgada no boletim diário da Prefeitura Municipal. O número de casos suspeitos subiu para 365 e confirmados para 80.

A vítima é um homem de 43 anos, que recebeu atendimento no Hospital de Campanha em Taboão da Serra. O Hospital está em funcionamento a uma semana no município, e essa foi a primeira morte registrada no local. Não foram divulgados outros detalhes sobre o paciente.